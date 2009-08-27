Нужен ли Севастополю спецстатус?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН поддерживает вынесение на всенародное обсуждение проекта Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», однако настаивает на закреплении в ней специального статуса Севастополя.

КУНИЦЫН считает необходим провести опрос жителей Севастополя по данному вопросу, результаты которого должны стать основанием для принятия соответствующего решения.

Как заявил КУНИЦЫН на сегодняшнем заседании коллеги горгосадминистрации, «во многом предложенные Президентом изменения радикально меняют если не саму систему власти, то некоторые положения - точно».

«Важно и то, что глава государства предлагает двухпалатный парламент, а мы помним, что уже был по этому поводу референдум. Важно, что для АР Крым и Севастополя решается «языковая проблема», поскольку, как продолжил глава администрации, в законопроекте есть положение, что государственный язык – украинский, но при этом государство способствует развитию русского языка, это вынесено отдельно, и других языков.

Председатель горадминистрации считает также важным проведение административной реформы. Вместе с тем, как отметил КУНИЦЫН, в этой концепции, он не видит «четко прописанного статуса города-героя Севастополя»: «То есть, перечислены: АР Крым, области и… «города, которые могут быть приравнены к областям».

По мнению главы исполнительной власти города, в новой Конституции обязательно должен быть прописан специальный статус Севастополя. «Скажу больше: специальный статус Севастополя уже себя оправдал. Севастополь развивается динамичнее многих регионов, в том числе и Крыма. По итогам полугодия мы - в пятерке регионов-лидеров. В конце концов, сейчас наш особый статус обусловлен наличием базы Черноморского флота, а это, как минимум до 2017 года», - подчеркнул КУНИЦЫН.

Он добавил: «Сейчас мы готовим закон о специальном экономическом режиме на территории нашего региона. И этот тоже специальный статус. И это в интересах всей Украины».