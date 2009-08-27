Автопарк опергрупп задержания Крыма пополнился 12 машинами

Сотрудникам УГСО вручили ключи

12 новых автомобилей Citroen Berlingo купило Управление государственной службы охраны для оперативных групп задержания Симферополя и Ялты. "На сегодняшний день Крым – единственное подразделение, которое приобрело новый автотранспорт для оперативных групп задержания", – отметил заместитель начальника крымской милиции – руководитель милиции общественной безопасности Николай ФЕДОРЯН. Автомобили на днях вручили сотрудникам УГСО, сообщила сегодня пресс-служба милиции автономии.

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