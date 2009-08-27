Наличный доллар в обменниках перевалил за 8,5

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,45 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл. Курс немного повысился по сравнению с 26 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,37-8,48 грн./долл., по продаже – 8,48-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках без изменений со вчерашнего дня – 11,99/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,12 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 августа, сегодня повысился на 0,8%, до 0,2534 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.