Русская община Крыму требует запретить УНП

Русскую общину Крыма, возглавляемую первым вице-спикером парламента автономии Сергеем ЦЕКОВЫМ, не пугают требования Украинской народной партии запретить ее деятельность.

«Нас не пугает возможный запрет – от украинской власти можно ожидать все, что угодно», – говорится в комментарии ЦЕКОВА. При этом он подчеркнул, что на месте Русской общины Крыма появятся другие организации, которые будут также или более радикально реагировать «на русофобскую политику» в Украине.

ЦЕКОВ назвал УНП маргинальной силой, не учитывающей реалии, которые сложились в Крыму. «Кучка национал-маргиналов пропагандирует в Крыму ОУН-УПА и Романа Шухевича, заявляет о необходимости тотальной украинизации Крыма, требует вывода из Севастополя Черноморского флота. Тех, кто не желает соглашаться с подобными взглядами (а это – подавляющее большинство крымчан) представители УНП призывают убираться в Россию. Что это, как не разжигание межнациональной розни?», – сказал он.

Лидер Русской общины Крыма заявил, что деятельность УНП надо запретить. «Если всерьез вести речь о запрете каких-то организаций на Украине, то, по моему мнению, в число этих организаций одной из первых должна попасть Украинская народная партия», – сказал ЦЕКОВ. Он добавил, что УНП сотрудничает с меджлисом, «обещая лидерам этой нигде не зарегистрированной организации поддержать идею создания в Крыму крымскотатарской национальной автономии».

По мнению ЦЕКОВА, если украинские власти изменят свое отношение к русскокультурным гражданам, то они будут по-другому воспринимать День независимости Украины. «В условиях русофобской политики мы эту дату праздничной не считаем. Русская община Крыма назвала вещи своими именами. Поэтому политические силы, которые живут по заветам Бандеры, требуют ее запрета», – резюмировал лидер общины.

Украинская народная партия требует от Министерства юстиции страны запретить деятельность в Украине организаций «Родина», «Русская община Крыма» и «Русский Крым». В УНП считают, что силы разжигают межнациональную вражду и демонстрируют открытое неуважение к украинской государственности, сообщили в пресс-службе партии.

Также УНП обращается к Службе безопасности с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидеров этих организаций, «которые почти открыто финансируются разными российскими государственными и негосударственными фондами».

Возмущение лидера крымской УНП Олега ФОМУШКИНА вызвала акция Русской общины и ее союзников в Симферополе в День независимости Украины.