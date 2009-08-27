Коммерсант в условиях антисанитарии готовил еду в кафе в Алуште

Уголовное дело по статьям "нарушение правил борьбы с эпидемиями" и "злоупотребление властью или должностным положением" возбудила прокуратура в отношении предпринимателя из Алушты, который готовил еду в кафе в условиях антисанитарии.

"Как установили сотрудники Симферопольской природоохранной прокуратуры и городской СЭС, коммерсант организовал в кафе "Юность" на территории восточного пляжа Алушты приготовление блюд в антисанитарных условиях. На посуде выявлены бактерии кишечной палочки", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Владелец кафе проигнорировал требования СЭС о прекращении работы. В результате - надзорное ведомство возбудило в отношении него уголовное дело.