Гданьск хочет стать побратимом Севастополя

Польский Гданьск может стать городом-побратимом Севастополя, сообщил первый заместитель председателя администрации Владимир КАЗАРИН.

"Я знаю, что есть соответствующее обращение в МИД, Гданьск хочет заключить с нами договор о дружбе и сотрудничестве. Севастополь - не против", - цитирует КАЗАРИНА пресс-служба Севастопольской горгосадминистрации.

По его мнению, у городов много общего. "Два приморских города, два порта. И у них, и у нас базируются военные корабли. История, культура, экономика - все это очень важно. Подобное сотрудничество - только позитив", - убежден КАЗАРИН.

По словам первого заместителя главы администрации, в сентябре планируется визит севастопольской делегации в Гданьск, а в октябре - ответный визит польской делегации, после чего может состояться подписание договора о побратимстве.