Антитабачная яхта с алыми парусами пройдет вдоль берега Феодосии

Акция под лозунгом «Морские волки против табака» пройдет в четверг, 27 августа, в Феодосии (Крым).

«Антитабачная яхта с алыми парусами пройдет вдоль городских пляжей. Команда борцов с табаком, скандируя лозунги, высадит в районе набережной «десант», который будет раздавать листовки и флажки», - сообщила коалиция «Крым без табачного дыма», объединяющая экологов и медиков.

Цель мероприятия - привлечь внимание жителей и гостей Феодосии к необходимости четкого определения мест для курения. Кроме того, активисты обратят внимание отдыхающих на «негативное влияние табачного дыма как на самого курильщика, так и на тех, кто находится рядом».

Мероприятие организовано коалицией «Крым без табачного дыма» и Молодежным объединением ради единства (М.О.Р.Е.).