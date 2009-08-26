Цены на газ для населения таки повысятся?

В Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) подтверждают факт существования постановлений о повышении цен на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не могут уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и международной координации НКРЭ.

«Документы были приняты 24 июля и сейчас проходят надлежащую процедуру регистрации», – сообщила агентству УНИАН заместитель начальника отдела Юлия НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время она затруднилась уточнить исходные данные принятых постановлений, а также не смогла ответить, прошли ли они процедуру юстирования в Минюсте Украины.

«Начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса (Виктор СЕМЕНЕЦ) сейчас в отпуске, а у председателя комиссии (Валерия КАЛЬЧЕНКО) целый день проходят совещания, поэтому сейчас это трудно уточнить», – сказала НЕЧИПОРЕНКО.

Напомним, во вторник, 25 августа, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в этом году цена на газ для населения повышаться не будет.

«Не будет никаких повышений для населения», – сказала она.