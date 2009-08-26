Экс-глава УБОПа Крыма возглавил милицию Черкасской области

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня представил личному составу нового начальника главного управления МВД в Черкасской области.

Областное управление возглавил полковник милиции Николай ЛУШПИЕНКО, который ранее работал первым заместителем начальника Главного управления МВД Украины в АР Крым, - начальником УБОП, передает корреспондент УНИАН.

ЛУЦЕНКО отметил, что недоволен работой черкасской милиции.

Так, по его словам, за 7 месяцев текущего года в области ухудшилось раскрытие преступлений, совершенных против имущества и личности, неудовлетворительное состояние с раскрытием заказных убийств и покушений на убийство. В регионе возросло количество разбойных нападений, грабежей и краж. Министр также выразил обеспокоенность увеличением количества преступлений с использованием взрывчатых веществ.

ЛУЦЕНКО поставил перед новым начальником ГУ МВД Черкасской области такие задачи: обеспечить противодействие служебным преступлениям, преступлениям против имущества и личности, а также усилить борьбу с незаконным распространением наркотиков в области.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, генерал-майор милиции Николай КАПЛИЙ, который возглавлял милицию Черкасской области с декабря 2007 года, переведен в Киев на должность первого заместителя руководителя Государственной службы охраны МВД Украины.