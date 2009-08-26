Медведев не марионетка - Каспаров

13-й чемпион мира по шахматам, один из лидеров российской оппозиции Гарри КАСПАРОВ считает недавнее письмо президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО «безумным с точки зрения политики».

«Что касается письма МЕДВЕДЕВА к ЮЩЕНКО, то мне даже хотелось бы пожалеть МЕДВЕДЕВА. Понятно, что, наверное, он хотел бы написать письмо САРКОЗИ (президент Франции). Но - по рангу не положено. Для этого есть старший начальник, который занимается подобными делами. Он, конечно, может быть, хотел бы снять КАДЫРОВА (Рамзан КАДЫРОВ - президент Чечни). Нельзя, чтобы МЕДВЕДЕВ снимал КАДЫРОВА. Поэтому он снимает кого-то там из разряда начальников Ингушетии, милицейского», - сказал КАСПАРОВ в интервью ТРК «Бриз» во время пребывания в Севастополе.

«Письмо к ЮЩЕНКО безумное с точки зрения политики. Я его так оцениваю, потому что подобные письма, конечно, не пишут. Это не жанр писем. Это его реальное место в сегодняшней российской политической жизни», - добавил политик.

Вместе с тем, как отметил КАСПАРОВ, он «не сказал бы, что МЕДВЕДЕВ марионетка»: «Вполне возможно, что у него есть самостоятельная политическая роль. Заметьте, на самом деле при МЕДВЕДЕВЕ российское законодательство резко ужесточилось… При МЕДВЕДЕВЕ было очень много принято конкретных законов, которые резко ужесточают процедуры, позволяющие пресекать нежелательную для властей деятельность общественно-политических организаций».

По убеждению КАСПАРОВА, «конечно, МЕДВЕДЕВ не может вторгаться в сферу компетенции ПУТИНА. Тем не менее, я не думаю, что ПУТИН должен очень заставлять его что-либо делать, потому что они, в принципе, как бы из одного профсоюза. Это такие как бы параллельные карьеры. МЕДВЕДЕВ всегда был путинской тенью». «В целом, - делает вывод политик, - мы на самом деле имеем логическое развитие того режима, который начал складываться после разгрома российского парламента в 1993-м году».