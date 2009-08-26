Тимошенко обложила долгами и живых, и мертвых - Герман

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН назвала эскалацию конфликта вокруг имения лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА “Межигорье” “маковым зернышком” по сравнению с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО “отняла у каждого гражданина Украины за время своего правления”.

Об этом ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН.

“Для меня гораздо важнее то, что ТИМОШЕНКО отняла у каждого украинца, у каждого гражданина Украины. А отняла она 2 млн. рабочих мест. Это значит, что сегодня в Украине 2 млн. людей не могут приносить зарплату в свои семьи ”, - сказала ГЕРМАН.

Она также заметила, что действующий премьер-министр также “отняла у каждого украинца еще и 50% заработной платы из-за спровоцированной непрофессиональным правительством инфляции”.

Кроме того, ГЕРМАН заявила, что у каждого украинца ТИМОШЕНКО отняла еще и по 5 тыс. грн.

“Ведь даже младенец, который рождается в Украине, уже должен государству 5 тыс. грн. из-за того, что ТИМОШЕНКО набрала столько долгов, что обложила этими долгами на будущее “и живых, и мертвых, и нерожденных наших земляков”, как говорил Тарас Шевченко”, - отметила заместитель председателя Партии регионов, добавив, что “перечень того, что отняла ТИМОШЕНКО у украинских граждан, можно продолжить”.

“Потому ее “черные пиары” с какими-то там чьими-то дачами – это маленькое маковое зернышко в том, что она отняла у каждого гражданина Украины за время своего правления”, - резюмировала ГЕРМАН.

Сегодня на пресс-конференции ТИМОШЕНКО заявила, что правительство возвратило в государственную собственность правительственную резиденцию "Межигорье".