«Славутич» прибыл в Севастополь

Корабль “Славутич” Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который завершил выполнение заданий в августовской активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, сегодня прибыл в постоянное место базирования – порт Севастополя.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, за время похода экипаж “Славутича” выполнил ряд тренировок на берегу и боевых упражнений в море, в частности, учения по противоминной обороне, ведению разведки, тактическому маневрированию, связи, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, перехвату и досмотру судна-нарушителя, по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю и спасанию человека, который оказался за бортом.

В целом за время августовской активации корабли стран черноморской группы прошли около 1100 морских миль. Они заходили в порты Варна (Болгария), Севастополь (Украина) и Новороссийск (Российская Федерация).

Командующий ВМС страны адмирал Игорь ТЕНЮХ высоко оценил участие украинских военных в выполнении заданий активации BLACKSEAFOR.

Как сообщили в Минобороны, следующая активация соединения BLACKSEAFOR пройдет весной 2010 года.

*** В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в Стамбуле соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, основными заданиями BLACKSEAFOR являются проведение операций по поиску и спасанию, проведение гуманитарных, противоминных операций и операций по защите окружающей среды.