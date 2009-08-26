Тигренок Тимошенко переехал в Ялту (фото)

Бенгальская тигрица-альбинос по кличке ТигрЮля, которую премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке, доставлена в ялтинский зоопарк «Сказка».

«Это фантастический подарок», – сказал директор зверинца Олег ЗУБКОВ сегодня по телефону корреспонденту УНИАН.

ТигрЮля будет жить в зверинце под патронатом ТИМОШЕНКО. «Премьер-министр пообещала выплачивать годовое содержание этого животного», – отметил директор зоопарка.

Премьерский тигр стал 12-ым в коллекции зоопарка. ТигрЮле выделят отдельный вольер. «Будем искать ей пару», – сказал директор «Сказки».

«Мы посмотрели документы, тигренок полностью здоров, в ветеринарном отношении нет никаких проблем, все разрешения на его ввоз в Украину получены законным путем. Это единственный белый тигр на территории Украины», – добавил ЗУБКОВ.

ТигрЮлю привезли в «Сказку» накануне.

Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году Олегом ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в звернице содержится более 900 животных и птиц. Многие из них – редких видов.

Весной в результате отравления погибли 10 питомцев «Сказки». Зоопарк просил неравнодушных граждан пополнить его коллекцию.

Фотографии предоставлены сотрудниками зоопарка