Крымские коммунисты требуют отставки Тимошенко

Крымские коммунисты требуют отставки Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра страны из-за ее заявлений в ходе собрания Всемирного конгресса украинцев во Львове.

«Бюро Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины призывает все прогрессивные силы украинского общества к совместным действиям с целью отставки ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра», – говорится в распространенном сегодня заявлении.

Крымские коммунисты, в частности, возмущены словами главы Кабинета министров о том, что в Украине может быть лишь один государственный язык – украинский, а ее команда даже не даст «поставить вопрос» о любом другом госязыке. В КПУ Крыма считают, что таким заявлением лидер БЮТ «продемонстрировала свое идейное единство с нацистами» и «показала свое истинное отношение к требованиям граждан Украины, выступающих за придание государственного статуса русскому языку».

Кроме того, члены бюро Крымского рескома КПУ считают, что глава правительства «фактически выступила» за разрыв экономических связей с Россией, пообещав: в течение трех-пяти лет Украина ликвидирует энергетическую зависимость от РФ, то есть откажется от закупки российского газа и ядерного топлива. «Очевидно, что подобные действия украинского государства полностью соответствовали бы интересам американской администрации, стремящейся установить монопольный контроль над энергетическими потоками», – считают коммунисты.

Бюро Рескома считает, что заявления, сделанные ТИМОШЕНКО во Львове, разительно отличаются от содержаний ее выступлений в юго-восточных областях Украины.

«Если с точки зрения идеологии ТИМОШЕНКО смыкается с ЮЩЕНКО, ТЯГНИБОКОМ <…>, то в области политической практики она отличается от них своим стремлением бороться за поддержку украинских граждан с помощью беззастенчивых и циничных манипуляций, говоря ленинскими словами, она занимается политической проституцией», – подчеркивают в крымской КПУ.

Коммунисты Крыма призвали граждан Украины «решительно отказать» ТИМОШЕНКО в поддержке на президентских выборах.

***Крымскую организацию Компартии возглавляет народный депутат Украины Леонид ГРАЧ.