В Крыму будут судить аферистов из лакокрасочной компании
11:25, 25 августа 2009Крым
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Зарплату задерживали, а деньги тратили
Уголовное дело по статье "невыплата заработной платы" в отношении должностных лиц лакокрасочной компании направила в суд прокуратура Армянска.
"Имея задолженность по заработной плате перед персоналом предприятия, коммерсанты тратили деньги на погашение кредитов, ремонт автотранспорта, оплату услуг связи. Также установлено, что они рассчитывались с долгами арендованным оборудованием", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Должностные лица компании причинили более полсотни тысяч гривен ущерба.
Суду предстоит установить степень вины участников аферы.
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