В Крыму будут судить аферистов из лакокрасочной компании

11:25, 25 августа 2009
Крым
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Зарплату задерживали, а деньги тратили

Уголовное дело по статье "невыплата заработной платы" в отношении должностных лиц лакокрасочной компании направила в суд прокуратура Армянска.

"Имея задолженность по заработной плате перед персоналом предприятия, коммерсанты тратили деньги на погашение кредитов, ремонт автотранспорта, оплату услуг связи. Также установлено, что они рассчитывались с долгами арендованным оборудованием", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Должностные лица компании причинили более полсотни тысяч гривен ущерба.

Суду предстоит установить степень вины участников аферы.

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