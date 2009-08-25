Локомотив поезда «Евпатория – Москва» сошел с рельс
10:37, 25 августа 2009Крым
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Локомотив пассажирского поезда «Евпатория – Москва», состоявший из 18 вагонов, сошел с рельс возле станции Синельниково Днепропетровской области при прохождении стрелки во время движения на скорости десять километров в час.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел накануне.
Контактная сеть и железнодорожное полотно не повреждены.
Задержка движения поезда составила 2 часа 35 минут.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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