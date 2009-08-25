Локомотив поезда «Евпатория – Москва» сошел с рельс

Локомотив пассажирского поезда «Евпатория – Москва», состоявший из 18 вагонов, сошел с рельс возле станции Синельниково Днепропетровской области при прохождении стрелки во время движения на скорости десять километров в час.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел накануне.

Контактная сеть и железнодорожное полотно не повреждены.

Задержка движения поезда составила 2 часа 35 минут.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.