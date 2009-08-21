Поезд насмерть сбил женщину в Крыму
09:36, 21 августа 2009Крым
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Трагедия на станции «Урожайная»
Жительница Крыма погибла под колесами поезда «Симферополь – Киев» в центральной части полуострова.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, информация о происшествии поступила к спасателям 20 августа в 21.45.
Несчастный случай произошел на станции «Урожайная».
«Поездом была сбита насмерть жительница Красногвардейского района, 1981 года рождения. Причина гибели устанавливается», – сообщили спасатели.
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