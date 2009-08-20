Три дополнительных поезда пустят в Крым к празднику

16:44, 20 августа 2009
Крым
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Полуостров популярен у киевлян

Три дополнительных поезда в крымском направлении назначила «Укрзализныця» ко Дню независимости Украины.

Согласно сообщению пресс-службы компании, по состоянию на 20 августа назначены такие поезда:

№290/289-554/553 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 августа, из Киева – 21, 25 августа;

№578/577-289/290 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 22 августа, из Киева – 24 августа;

№544/543 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 23, 25 августа, из Киева – 23, 25, 27 августа.

Традиционно в периоды повышенного пассажиропотока железные дороги Украины назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления.

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