Три дополнительных поезда пустят в Крым к празднику

Полуостров популярен у киевлян

Три дополнительных поезда в крымском направлении назначила «Укрзализныця» ко Дню независимости Украины. Согласно сообщению пресс-службы компании, по состоянию на 20 августа назначены такие поезда: №290/289-554/553 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 25 августа, из Киева – 21, 25 августа; №578/577-289/290 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 22 августа, из Киева – 24 августа; №544/543 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 21, 23, 25 августа, из Киева – 23, 25, 27 августа. Традиционно в периоды повышенного пассажиропотока железные дороги Украины назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления.

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