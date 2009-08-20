Марафонцы совершат заплыв на 90 километров в честь Украины

90-километровый заплыв в честь Дня независимости Украины совершат севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и его коллеги из Черкасс Александр ТОЛБАТОВ и Анатолий ВЯЛЕЦ.

Об этом УНИАН сообщил председатель общественной организации ”Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе” Александр СИНЯВСКИЙ.

По его информации, пловцы стартуют 21 августа в 12.00 с набережной Евпатории.

Финишировать марафонцы планируют у набережной Хрустального пляжа в Севастопольской бухте вечером 22 августа или утром 23 августа, в зависимости от силы и направления ветра, а также других погодных условий.

Как добавил СИНЯВСКИЙ, черкасские спортсмены будут плыть в специальных жилетах из пластиковых бутылок конструкции ТОЛБАТОВА.

СОФЯНИК преодолеет всю дистанцию классическими стилями плавания, а последний километр - его любимым стилем баттерфляй.

В июне севастопольский пловец СОФЯНИК совершил 38-километровый заплыв в честь дня города, в августе - 60-километровый заплыв в честь приезда в Севастополь Патриарха КИРИЛЛА.

Кроме того, в июле СОФЯНИК осуществил 6-километровый заплыв через Босфор - из Европы в Азию.