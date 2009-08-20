«Прорыв» проведет акцию за союз Украины, Беларуси и России

16:05, 20 августа 2009
Крым
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24 августа начнется установка СРУБов

Акцию за создание союза Украины, России и Беларуси проведет 24 августа, в День независимости украинского государства, крымское отделение Международного молодежного фронта «Прорыв».

«Когда официальный Киев празднует независимость от России, крымская молодежь призывает всех своих сверстников продемонстрировать свое видение дальнейшего развития украинского государства», - говорится в обращении пресс-службы организации.

С 24 августа «Прорыв» планирует начать установку на центральных площадях крымских городов славянских СРУБОв (Союз РФ, Украины, Белоруссии). 

«В знак избранного молодежью пути на воссоединение трех крупнейших славянских и православных государств окна в СРУБах будут оформляться  в цвета государственных флагов трех держав. На Руси сруб всегда олицетворял славянскую мощь, надежность и прочность», - попытался объяснить «Прорыв» идею своей акции.

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