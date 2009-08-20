Москаля понизили в должности, «сослав» в Крым?

Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Людмила ЛУБИНА считает назначение Геннадия МОСКАЛЯ начальником милиции автономии – заместителем министра внутренних дел Украины исключительно политическим решением.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Глава профильной комиссии крымского парламента полагает, что назначение МОСКАЛЯ в Крым не является для него должностным ростом. «На мой взгляд, это понижение генерала МОСКАЛЯ из депутатов (народного депутата), из той должности, которую он занимал, помощника-консультанта ЛУЦЕНКО. Люди обычно растут, а не возвращаются (на прежние должности)», – заявила ЛУБИНА.

«Одно дело он был консультантом ЛУЦЕНКО, когда ЛУЦЕНКО не специалист и не юрист даже, возглавлял это ведомство. То, что с опытом МОСКАЛЯ – он очень неплохой оперативный работник и много лет в милиции – и вдруг идти на замминистра, – это не должностной рост, это ненормальное явление. А если это ненормальное явление – то что? Значит – это исключительно политическое решение. А если политические решение – то чье? Той партии, которой он сейчас отдает предпочтение», – продолжила собеседница агентства.

ЛУБИНА отметила: «жизнь покажет», как МОСКАЛЬ будет бороться с преступностью в Крыму.

«Если это будет нормальная борьба с преступностью, то комиссия по правовым вопросам это будет приветствовать и всячески этому способствовать, помогая нашей милиции. Если это будет бесчинство, какие-то политические заявления, угрозы, и способствование продвижению каких-то партий, и использование всего карательного механизма в чисто политических целях, то это будет неправильно, это будет страшно, если для этого он прислан», – сказала руководитель Постоянной комиссии ВР Крыма по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям.

На вопрос, нужно ли согласование крымского парламента на назначение МОСКАЛЯ она ответила отрицательно. «Поскольку он замминистра – то не надо», – сказала глава комиссии парламента автономии по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям.

«По конституции мы (ВР АРК) согласовываем начальника Главка (МВД в Крыму), а теперь – должность ИЛЬИЧЕВА (который последнее время возглавлял милицию автономии) и должность МОСКАЛЯ – заместитель министра и назначается Кабинетом министров. Заместитель министра по должности Верховной Радой (Крыма) не согласовывается, а то что он будет выполнять функции начальника Главка, это они (центральные власти) уже опускают и еще раз ущемляют права Автономной Республики Крым – согласовывать того главного милиционера, который будет фактически выполнять эту работу. Уже были судебные процессы, когда был назначен ИЛЬИЧЕВ, и, в общем-то, суды сказали, что, прежде всего, он – заместитель министра, который не согласовывается Верховной Радой (АРК), а все остальное – потом и неважно», – пояснила ЛУБИНА

19 августа Кабинет министров назначил МОСКАЛЯ замминистра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД в Крыму.

МОСКАЛЬ уже работал на этих должностях в 1997-2000 годах.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО объясняет кадровые изменения в руководстве крымской милиции, в частности, отсутствием наступательных действий на криминалитет со стороны экс-начальника крымского силового ведомства Николая ИЛЬИЧЕВА.