Тимошенко поручила забрать у Януковича резиденцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству юстиции усилить судебное сопровождение дел, связанных с незаконным отчуждением объектов государственной собственности.

«Я прошу первого заместителя министра юстиции взять под постоянно действующий контроль прохождение дел в судах, защиту государственных интересов и в кратчайшие сроки с публичным освещением этого вопроса вернуть их государству», - сказала ТИМОШЕНКО сегодня на экстренном заседании правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, премьер-министр поручила Минюсту обеспечить возвращение в государственную собственность 19 лицензий на добычу нефти и газа, которые были выделены прежним руководством НАК «Надра Украины». «В судах такие дела находятся, но, к сожалению, тотальная коррупция не позволяет принять государственные правосудные решения и вернуть государству эту нечестно отнятую собственность», - считает она.

ТИМОШЕНКО также поручила Минюсту возобновить судебный процесс по возвращению правительственной резиденции Межигорье в государственную собственность. «Эту резиденцию у государства лично отнял ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации, и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины», - пояснила глава правительства.

«Не смотря на то, что сейчас развернулась президентская кампания, такие рейдерские захваты стратегической государственной собственности свидетельствуют о том, что, к сожалению, управы, в том числе в Генеральной прокуратуре, на ЯНУКОВИЧА и на его окружение нет, потому что все это одна команда», - заявила ТИМОШЕНКО.

Кроме того, ТИМОШЕНКО поручила всем министерствам и органам государственной власти проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг объектов государственной собственности. «Я вижу, что масштабная атака на государственную собственность началась», - сказала глава Кабмина.

Премьер-министр поручила подготовить соответствующую информацию на следующее заседание правительства. «Нам нужно создать реестр такой государственной собственности, которая находится под угрозой, в том числе и земли, и леса, и срочно для каждого такого объекта разработали все наши шаги по их защите. Я думаю, что сейчас действительно будет атака самая большая, потому что они хорошо знают, что такими своими действиями они, безусловно, не будут допущены к власти народом, они хотят воспользоваться смутным временем, созданным ими хаосом в политике, чтобы еще что-то отнять у государства», - считает глава правительства.