В Крыму выберут самый вкусный виноград в Украине
Приглашаются все желающие
Выставка-конкурс на лучшую виноградную гроздь Украины пройдет в пятницу, 21 августа, в Симферополе.
Оценивать виноград наряду со специалистами будут рядовые потребители, представители СМИ.
"Помимо работы дегустационной комиссии, будет организована также дегустация винограда всеми желающими посетителями выставки-конкурса по внешнему виду и вкусовым качествам, а по ее итогам также будет организовано награждение", - отметили в пресс-службе Совета министров Крыма.
Предусмотрено награждение победителей Кубком Гран-При, медалями, дипломами в номинациях "Лучшая виноградная гроздь Украины-2009" и "Самый вкусный виноград Украины-2009".
Выставка-конкурс организована Ассоциацией фермеров и землевладельцев Крыма при участии Министерства аграрной политики автономии в рамках Проекта развития плодоовощеводства в Украине.
Мероприятие пройдет в поселке ГРЭС, пер. Монтажников, 1. Начало – в 10.30.