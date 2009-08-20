В Крыму выберут самый вкусный виноград в Украине

Выставка-конкурс на лучшую виноградную гроздь Украины пройдет в пятницу, 21 августа, в Симферополе.

Оценивать виноград наряду со специалистами будут рядовые потребители, представители СМИ.

"Помимо работы дегустационной комиссии, будет организована также дегустация винограда всеми желающими посетителями выставки-конкурса по внешнему виду и вкусовым качествам, а по ее итогам также будет организовано награждение", - отметили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Предусмотрено награждение победителей Кубком Гран-При, медалями, дипломами в номинациях "Лучшая виноградная гроздь Украины-2009" и "Самый вкусный виноград Украины-2009".

Выставка-конкурс организована Ассоциацией фермеров и землевладельцев Крыма при участии Министерства аграрной политики автономии в рамках Проекта развития плодоовощеводства в Украине.

Мероприятие пройдет в поселке ГРЭС, пер. Монтажников, 1. Начало – в 10.30.