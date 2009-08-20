23-24 августа милиция обещает работать в усиленном режиме
12:10, 20 августа 2009Крым
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Кому - праздники, кому - морока
23-24 августа украинская милиция будет переведена на усиленный режим службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня в Киеве журналистам.
По его словам, будет увеличено количество патрулей на улицах городов за счет «уменьшения работников в кабинетах».
«Наша задача - максимально обеспечить порядок на улицах и безопасность граждан», - заявил ЛУЦЕНКО.
Кроме того, министр напомнил, что 23 августа, в день Национального флага, во всех областных центрах Украины подразделения милиции пройдут торжественным маршем.
24 августа - День независимости Украины.
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