Луценко: лучше Москаля в Крыму может быть только Москаль

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО объясняет кадровые изменения в руководстве крымской милиции отсутствием наступательных действий на криминалитет со стороны экс-начальника ГУ МВД Украины в АРК Николая ИЛЬИЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве, комментируя вчерашнее назначение Геннадия МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел – начальником ГУ МВД Украины в АРК.

«Я не имею особых служебных претензий к господину ИЛЬИЧЕВУ, но наступательности в его действиях к высокопоставленным преступникам, к сожалению, в последние месяцы не хватало. Поэтому лучше МОСКАЛЯ в Крыму может быть только МОСКАЛЬ», - сказал ЛУЦЕНКО.

Кроме того, министр объяснил назначение МОСКАЛЯ руководителем милиции автономии желанием не допустить на эту должность экс-начальника крымского главка Анатолия МОГИЛЁВА.

ЛУЦЕНКО напомнил, что МОГИЛЁВ написал на его имя и на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявление об освобождении от должности по собственному желанию. «Потом уехал в свой родной Донецк, а после некоторого времени пришел в себя и написал заявление в суд о том, что его рапорт и его заявление были написаны в состоянии тяжелого волнения после общения с народным депутатом МОСКАЛЕМ, и попросил их считать недействительными», - сказал ЛУЦЕНКО.

Суды удовлетворили просьбу МОГИЛЁВА и обязали восстановить его в должности.

«Следовательно, за невыполнение решения суда о восстановлении господина МОГИЛЁВА, который в силу коррупции в судах пытается вернуться, я платил штрафы. Позже руководству Кабинета министров за невыполнение решения суда грозила уголовная ответственность. Следовательно, было принято решение выполнить решение суда, но работать с пособником коррупционеров и бандитов на полуострове я не собираюсь. Поэтому вчера господин МОГИЛЁВ был назначен и тут же снят со своей должности. Если у него есть лишние деньги, пусть и дальше засевает в судах», - сказал министр.

В декабре 2007 года МОГИЛЁВ подал руководству МВД рапорт об отпуске, а позже - заявление об освобождении от должности начальника крымского ГУ МВД и из органов внутренних дел. Вместо него руководителем крымской милиции был назначен ИЛЬИЧЕВ.

В ноябре 2008 года МОГИЛЁВ заявил, что решение об отставке он принял под давлением депутата МОСКАЛЯ, после чего подал в Донецкий окружной административный суд иск о восстановлении в должности. Иск удовлетворили. МВД безрезультатно оспаривало это решение в Апелляционном админсуде Донецка.

Государственная исполнительная служба обязала министра внутренних дел выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн. за невыполнение решения Апелляционного админсуда.

ЛУЦЕНКО заявлял, что «готов заплатить и больше, чем 510 гривен, чтобы этого деятеля (МОГИЛЁВА) и близко не было в руководстве крымской милиции».

19 августа 2009 года Кабинет министров Украины назначил МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД в Крыму - заместителем министра внутренних дел.

МОСКАЛЬ возглавлял крымскую милицию в 1997-2000 годах.