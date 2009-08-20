Обманутые пайщики просят Путина и Медведева решить их проблемы

К нам поступило письмо обманутых пайщиков из Севастополя в адрес Президента России Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина и генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Печатаем без сокращений.

"Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Глубокоуважаемый Юрий Яковлевич!

К Вам обращаются обманутые пайщики домов №№ 10, 10а, 12, 12а по улице Астана Кесаева в городе-герое Севастополе. Квартиры в четырёх корпусах этих домов мы должны были получить ещё в 2007 году согласно договору со строительным управлением Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации. Мы, севастопольцы, всегда симпатизировали России и с особенной любовью относились к Черноморскому флоту, потому и доверили военным строителям свои сбережения.

Первое время мы терпели и старались не ухудшать эту ситуацию, которая, без преувеличения, стала в ряд межгосударственных проблем, но многим из нас негде жить, в залоге находится наше имущество, мы продолжаем выплачивать проценты по высоким кредитным ставкам, и до сих пор не видим никакой перспективы, так как строительство домов законсервировано.

В связи с нарушением договоров около двухсот пайщиков-инвесторов оказались пострадавшими, наши требования командованием ЧФ РФ игнорируются, и потому мы с марта 2009 года проводим протестные акции около штаба ЧФ РФ, надеясь ускорить получение квартир или вернуть свои деньги. На День флота мы вынуждены были привлечь внимание общественности и властей пикетом во время проведения праздника возле Графской пристани.

На наш взгляд, из-за воровства строителями не таких уж и больших денег и нерешения этой проблемы, ситуация является ложкой дёгтя в межгосударственных отношениях братских стран, а также наносится ущерб имиджу Черноморского флота РФ и самой России – могучей мировой державы.

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Глубокоуважаемый Юрий Яковлевич!

Мы надеемся и уверены в том, что, в случае Вашего ознакомления с этой проблемой, Вы примете волевое решение и восстановите справедливость по отношению к пострадавшим севастопольцам и около двухсот семей наконец-то смогут в ближайшее время въехать в свои квартиры".