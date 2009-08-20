Ночью горел Крымский природный заповедник

Травяная подстилка на открытой территории на площади 0,12 гектара горела в Крымском природном заповеднике.

Как уточнила пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, загорание произошло сегодня ночью в 66-ом квартале.

Пожар ликвидировали силами Ялтинского и Крымского заповедников.

Причина возникновения огня устанавливается.