Ночью горел Крымский природный заповедник

10:56, 20 августа 2009
Крым
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Причина устанавливается

Травяная подстилка на открытой территории на площади 0,12 гектара горела в Крымском природном заповеднике.

Как уточнила пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, загорание произошло сегодня ночью в 66-ом квартале.

Пожар ликвидировали силами Ялтинского и Крымского заповедников.

Причина возникновения огня устанавливается.

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