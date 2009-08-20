В Крыму третьи сутки ищут двух пропавших москвичей

Спасатели Крыма третьи сутки ищут пропавших в Черном море туристов из Москвы – 20-летнего мужчину и 8-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму, накануне бойцы МЧС обследовали около 150-ти километров береговой полосы и акватории от мыса Чауда до поселка Солнечногорское.

Туристов искали 36 человек, были задействованы 7 катеров, техника.

Морской координационный спасательный центр в Севастополе ориентировал плавсредства на поиск пропавших москвичей.

«Исчезнувшие люди не найдены. Поиски продолжаются», - отметили в МЧС.

Утром 18 августа спасатели получили сообщение о том, что 17 августа в 17.00 туристы вышли на катамаране в открытое море и пропали.

18 августа в четырнадцати километрах от берега нашли катамаран. Людей на нем не было.