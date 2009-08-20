Грач о втором пришествии Москаля: крымский криминал горюет
Коммунист пообещал помощь
Народный депутат Украины, председатель Общественного cовета по защите конституционных полномочий Крыма Леонид ГРАЧ надеется, что новому начальнику крымской милиции Геннадию МОСКАЛЮ удастся очистить власть автономной республики от криминала и коррупции.
«Я приветствую назначение генерал-лейтенанта милиции Геннадия Геннадиевича МОСКАЛЯ», - говорится в комментарии ГРАЧА.
Лидер коммунистов Крыма считает МОСКАЛЯ «авторитетнейшим специалистом своего дела» и «профессиональным сыщиком». По мнению ГРАЧА, «крымчане ликуют», а «криминал горюет» из-за его возвращения на полуостров.
ГРАЧ, который с 1998 по 2002 годы возглавлял Верховный Совет Крыма, напоминал о совместной работе с МОСКАЛЕМ. МОСКАЛЬ работал руководителем милиции Крыма с 1997 по 2000 годы. «Предыдущий период нашей совместной деятельности - 1998-2000 годы - является доказательством того, что можно было очистить крымскую власть от коррупции, засилья криминалом и дать возможность крымчанам поверить в справедливость и закон», - отметил депутат.
ГРАЧ выразил надежду, что возвращение МОСКАЛЯ в Крым «и в этот раз даст позитивные результаты». «Конституционный порядок превыше всего, и в реализации этого Геннадию Геннадиевичу буду оказывать активную помощь», - добавил депутат.
19 августа Кабинет министров Украины назначил МОСКАЛЯ начальником крымского Главка МВД - заместителем министра внутренних дел.