Украинской школе-коллегиуму в Севастополе быть – администрация

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН подтверждает, что в городе будет построена украинская школа-коллегиум.

«Кто бы что ни говорил, какие бы ярлыки не наклеивал, дескать, школа «украинская», она будет построена. Кабмин выделяет 24 миллиона гривен. И мы получим современное учебное заведение, расширим школьную сеть», – сказал председатель ГГА сегодня на встрече с родительским активом школ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что является противником «политизации учебного процесса». «Кто-то на этом набирает политические очки,.. а дети давно дали ответ – результаты севастопольских школьников именно по украинскому, русскому языках – одни из лучших в стране», – отметил КУНИЦЫН, слова которого цитирует пресс-служба администрации.

«О какой дискриминации, или украинизации идет речь? Не надо забывать, что живем мы все в государстве Украина. Никто не станет глупее, если будет знать несколько языков», – добавил он.

С.КУНИЦЫН также сообщил, что «все 68 школ Севастополя к 1 сентября готовы», отметив заслугу в этом как родителей и педагогов, так и городских властей. «Город профинансировал текущий ремонт учебных заведений. Мы выделили 5 миллионов гривен, и основные работы завершены», – уточнил председатель ГГА.

Начальник управления образования и науки городской государственной администрации Николай ЧЕРБАДЖИ, присутствовавший на встрече, также подтвердил готовность школ к новому учебному году. «В районах заканчивается смотр готовности школ, 1 сентября все они примут детей», – сказал он.