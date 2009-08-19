Ющенко протягивает руку дружбы Медведеву
20:05, 19 августа 2009Крым
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Не стоит политизировать отношения
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает своего российского коллегу Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.
«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российским властям относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал ЮЩЕНКО на пресс-конференции, передает УНИАН.
Глава державы также призвал не политизировать отношения, «как это случилось несколько недель тому назад».
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