Ющенко протягивает руку дружбы Медведеву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает своего российского коллегу Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.

«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российским властям относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал ЮЩЕНКО на пресс-конференции, передает УНИАН.

Глава державы также призвал не политизировать отношения, «как это случилось несколько недель тому назад».