Генерал Москаль возвращается

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ назначен начальником крымской милиции - заместителем министра внутренних дел Украины.

«Кабмин сегодня принял такое решение», - сказал МОСКАЛЬ по телефону корреспонденту УНИАН.

По его данным, Николай ИЛЬИЧЕВ, который в последнее время руководил милицией автономии, скорее всего, возглавит Крымский юридический институт Харьковского университета внутренних дел. «ИЛЬИЧЕВ идет на крымский институт внутренних дел ректором», - сказал МОСКАЛЬ.

По его информации, удовлетворены претензии экс-начальника милиции автономии Анатолия МОГИЛЕВА, который требовал восстановить его в должности вместо ИЛЬИЧЕВА. «Насколько я знаю, господина МОГИЛЕВА сегодня назначили и сразу уволили. (Кабмин) выполнил решение суда, так что никаких претензий господин МОГИЛЕВ не может (высказывать), а начинать снова с суда первой инстанции», - заявил МОСКАЛЬ.

На вопрос, рад ли он возращению в Крым, генерал-лейтенат милиции сказал: «Все перемены в жизни они всегда к лучшему, потому что на одном месте (находиться) - это, как в брежневские времена говорили, застойный период получается в жизни человека».

В декабре 2007 года МОГИЛЕВ подал руководству МВД рапорт о предоставлении ему отпуска, а позже - заявление об увольнении с должности начальника крымского Главка милиции и из органов внутренних дел. Вместо него руководителем крымской милиции был назначен ИЛЬИЧЕВ.

По данным СМИ, в ноябре 2008 года МОГИЛЕВ заявил, что решение об отставке он принял под давлением народного депутата МОСКАЛЯ, после чего подал в Донецкий окружной административный суд иск о восстановлении в должности. Иск удовлетворили.

МВД безуспешно обжаловало это решение в Апелляционном админсуде Донецка.

Государственная исполнительная служба обязала главу МВД выплатить в пользу государства штраф в размере 510 грн. за невыполнение решения Апелляционного админсуда. Юрий ЛУЦЕНКО тогда заявлял, что «готов заплатить и больше, чем 510 гривен, лишь бы этого деятеля (МОГИЛЕВА) и близко не было в руководстве крымской милиции».

МОСКАЛЬ (1950 года рождения) с 1997 по 2000 годы работал начальником милиции автономии, с мая 2006 года по январь 2007 года - постоянным представителем Президента в Крыму.