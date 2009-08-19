Гарри Каспаров откроет шахматный турнир в Севастополе

Шахматный турнир «Севастопольская ладья» с участием военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины, в том числе запаса и в отставке, пройдет 25 августа в Севастополе.

Открывать турнир будет знаменитый шахматист Гарри КАСПАРОВ, сообщила по телефону корреспонденту УНИАН директор центрального городского шахматного клуба Севастополя Татьяна ПРОТЬКО.

«Турнир достаточно напряженный. Семь туров, по швейцарской системе, контроль времени 30 минут каждому участнику», – сказала она.

Турнир пройдет на 45 досках. Ожидается 90 участников. Помимо моряков российского и украинского флотов и ветеранов, в сражении примут участие «гражданские любители шахмат». «Даже будет несколько детей», – отметила ПРОТЬКО.

Организатором мероприятия является Северо-западная ассоциация участников боевых действий (Санкт-Петербург) и некоммерческая организация из Череповца.

Общий призовой фонд составляет 85 тысяч рублей. Всего будет 7 призовых мест.

«Будут ценные призы на 85 тысяч рублей. Ноутбук, DVD-центр, цифровой фотоаппарат и так далее», – уточнила директор шахматного клуба Севастополя.

Помимо этого, призеры получат «дорогие шахматы с подписью КАСПАРОВА».

После турнира гроссмейстер даст сеанс одновременной игры на 10-ти досках.