Эйлат не хочет дружить с Ялтой

Четыре украинских города - Днепропетровск, Донецк, Харьков и Ялта - проявляют заинтересованность в установлении побратимских связей с самым популярным курортным городом Израиля Эйлатом.

Как сообщает Deutsche Welle, заинтересованность сразу четырех украинских городов к заключению соглашения о побратимском партнерстве хоть и стало приятной неожиданностью, но в то же время и ошеломило местную власть самого известного израильского курортного города Эйлата. И хоть обмен статусом городов-побратимов обещает достаточно большое развитие торгово-экономических и культурных связей, власти Эйлата до сих пор колеблются с выбором украинского партнера.

Однако депутаты Эйлатского муниципального совета уже отказали Ялте, объясняя свое решение экономической бесперспективностью такого шага, ведь Ялта, по мнению членов комиссии горсовета по городам-побратимам, является таким же приморским курортным городом, что вряд ли будет способствовать туристическому обмену.

Намного пристальнее в Эйлате присматриваются к другим потенциальным побратимам - крупным индустриальным центрам на востоке Украины. В случае достижения договоренностей с Донецком, Днепропетровском или Харьковом эйлатские власть имущие обещают способствовать открытию чартерного сообщения.

На сегодняшний день уже семь украинских областных центров (Одесса, Львов, Днепропетровск, Черновцы, Харьков, Киев и Симферополь) обзавелись городами-побратимами в Израиле. Активно ищет израильский город-побратим также Винница, а Чернигов наладил контакты с партнерами из города Петах-Тыква.