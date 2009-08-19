Самолеты на параде будут

Кабинет министров принял окончательное решение об участии военной авиации в параде ко Дню Независимости, несмотря на категорические возражения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

Предполагается, что в параде примут участие 35 единиц авиационной техники, в том числе 8 вертолетов, три гражданских самолета, три транспортных самолета – «Мрия», «Руслан» и Ан-148, а также военная авиационная техника, в том числе бомбардировщики и истребители.

В свою очередь, источник в Министерстве обороны уточнил, что к параду готовится 49 единиц авиации, из них 14 – резервные. «Подготовка летчиков и самолетов к участию в параде осуществлялась в рамках программы боевой подготовки, а не в рамках средств, выделенных из государственного бюджета для подготовки военного парада ко Дню Независимости», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в летный состав включены летчики первого, второго классов, имеющие по 400-450 часов налета.

«Этот демонстрационный полет очень сложный, поскольку задействованы группы управления военными и гражданскими полетами. Кроме того, все самолеты летят на разных высотах и с разной скоростью. Нужно очень четкое взаимодействие», - подчеркнул источник в Минобороны.