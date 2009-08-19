Армянские храмы XIV-XV века разрушаются в крымском городе Феодосия

Состояние двух сакральных памятников в Феодосии - принадлежащих Армянской апостольской церкви храмов Архангелов Гавриила и Михаила и Святого Георгия - вызывает серьезное беспокойство у Республиканского комитета Крыма по делам религий.

«Мы можем потерять уникальные памятники», - сказал председатель комитета Владимир МАЛИБОРСКИЙ на пресс-конференции в Симферополе.

Армянские храмы Архангелов Гавриила и Михаила, Святого Георгия, Святого Сергия были переданы одной из зарегистрированных в Феодосии общин. «К сожалению, прошло уже более 15-ти лет, только есть некоторые сдвиги по приведению в более-менее нормальный вид храма Сергия, где могила Айвазовского (художника-мариниста), а два других находятся просто в аварийном состоянии. С каждым годом ситуация ухудшается», - сказал МАЛИБОРСКИЙ.

Он не видит «потенциала со стороны религиозной общины» для конкретных шагов по восстановлению этих храмов. При этом в кризисный год не приходится рассчитывать и на бюджетные средства.

МАЛИБОРСКИЙ сообщил, что Министерству культуры и туризма Украины, в структуре которого находится орган по охране культурного наследия, направлено обращение с просьбой предусмотреть на 2010 год «хоть какие-то средства» на проведение консервационных работ. «Хотя бы, чтобы приостановить разрушение (памятников)», - сказал глава крымского комитета по делам религий.