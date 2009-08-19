Двое крымчан расчленили и сожгли знакомого

Двое жителей Симферополя во время ссоры после употребления алкоголя убили 52-летнего знакомого, расчленили его тело, вынесли в лесополосу и подожгли.

Как сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, тело безработного симферопольца нашли 17 августа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении убийства задержали двух мужчин, 32-х и 18-ти лет. Оба - без постоянного места работы, один из них ранее судимый.

"Предварительно установлено, что они ночью 17 августа в квартире одного из них убили мужчину, тело расчленили, вынесли в лесополосу и подожгли", - отметили в милиции.