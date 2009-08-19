Крымские игры Инны Богословской

На днях в Севастополе появились новенькие борды с надписью: "Хватит делить Севастополь. Дадим ему статус украинско-российской территории". И подпись под портретом автора этого изречения: Инна Богословская.

Вообще-то логика Богословской протрясает безотносительно к политике: чтобы не делить украинский город Севастополь, его следует разделить между Украиной и Россией.

Но что поделаешь: удивительные вещи происходят не только с ней, но и с другими известными фигурантами всевозможных политических ток-шоу, когда они приезжают в Крым.

То ли местный воздух на них так действует, то ли посещает сумасшедшая мысль: а что если пообещать вещи нереализуемые, или вообще сомнительные, с точки зрения украинской Конституции, то все население солнечного полуострова хором помчится отдавать свои голоса "за"!

Кстати, в Крыму эти деятели часто несут такое, на что вряд ли отважились бы в Киеве. Самое интересное, что никаких особых электоральных дивидендов им это не приносит.

Видимо срабатывает тот механизм, о котором писал Николай Гоголь: "Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает".

Хотя, увы, действие этого механизма распространяется и на земляков классика. А гадость делают уже не ближнему, а Украине, подрывая ее и без того не слишком прочные позиции на юге, провоцируя известного стратегического партнера на ужесточение отношения к нашей стране.

Как бы там ни было, Крым для киевских политиков выступает особой лакмусовой бумажкой, показывая, меняются ли принципы политика в зависимости от региона, где он пребывает.

У многих, по сравнению с Киевом, меняются до неузнаваемости. У других приобретают большую выразительность, рельефность и законченность, когда любые сомнения отпадают и все становится предельно ясно.

Так как с народным депутатом Инной Богословской, которая посетила мой родной Севастополь приблизительно месяц назад, в достаточно напряженный момент.

Черноморский флот Российской Федерации решил очередной раз продемонстрировать, кто в Севастополе хозяин. В частности, не ставя в известность украинские власти, без надлежащих мер безопасности принялся возить по густонаселенным районам города крылатые ракеты.

Если российский флот нуждается в подобных перевозках, то он должен уведомить компетентные органы Украины об этом, а также обеспечить все, что требует техника безопасности. Скажем, сопровождение ГАИ и так далее.

Ведь такие "игрушки" могут и взорваться, и кто тогда будет отвечать?

Местные органы МВД Украины пресекли подобные поездки, абсолютно пренебрегающие безопасностью жилых кварталов Севастополя. Российское ТВ немедленно дало пропагандистский залп по "украинским националистам", "обижающим" Черноморский флот, который, кстати, жаждет делать на украинской территории все, что ему заблагорассудиться, не желая ни перед кем отчитываться и никого не ставя ни о чем в известность.

И тут приезжает Инна Богословская. Перед ее приездом в Севастополе появились многочисленные борды, где кроме самой визитерши, были еще и надписи: "Крым — украинский?", "Крым — татарский?".

А мой приятель, севастопольский журналист, рассказал, что около своего микрорайона он увидел и "Крым — российский". Тоже с подписью Богословской.

И уже без всяких вопросительных знаков.

Ну, это дело такое. В Севастополе хватает активистов, которые по собственной инициативе могут написать что угодно, не сообщив заказчику. Так сказать, "правильно расставить акценты".

Но Богословская выступила в эфире телерадиокомпании "Крым", где поразила телезрителей тем, что сама назвала "сенсацией". Она предложила установить над Севастополем российско-украинской кондоминиум.

Кондоминиум — это совместное управление одной территорией двумя государствами. На практике это означает, что Севастополь перестает быть частью территории Украины и превращается в эдакий "вольный город Данциг", управляемый Россией и Украиной на паях, то ли "фифти-фифти", то 30:70 в пользу России, то ли еще как-то.

Над деталями, надо полагать, автор идеи еще думает.

Напомню, кондоминиум Германии и Польши в Данциге стала формальным поводом для вооруженной агрессии против польского государства, поскольку более сильная сторона пожелала, чтобы кондоминиум уступил место полному контролю Германии над этим городом.

Кондоминиум, в случае с однозначно украинским городом Севастополем, означает не что иное, как циничную форму передачи части национальной территории иностранному государству.

Между прочим, видимо Инна Богословская не знает, что такой кондоминиум уже был в период 1991-1997 годов, когда он фактически и юридически был установлен над Черноморским флотом, который вплоть до 1997 года считался "совместным российско-украинским".

Правда, "совместный" флот почему-то выполнял только приказы из Москвы. Киевские игнорировал. И вскоре полностью отошел к России. Такую судьбу Богословская готовит и украинскому городу?

Я уже не говорю о самом прецеденте. Богословская как юрист не может не знать об огромной правовой силе прецедента.

Завтра, используя ее опыт, какой-нибудь нардеп предложит установить румынско-украинский кондоминиум над южной Бессарабией и северной Буковиной или венгеро-украинский над Закарпатьем, или польско-украинский над Волынью.

Во времена гражданской войны в России была популярна песня, написана пролетарским поэтом Демьяном Бедным, о том, как молодой парень, Ванек, идет в Красную армию, а вся родня его отговаривает:

"Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.

Красной армии штыки, чай, найдутся,

Без тебя большевики обойдутся".

А политически подкованный Ванек им и отвечает:

"Кабы все такие были ротозеи,

Что б осталось от Москвы, от Рассеи?"

Хотелось бы верить, что в случае с депутатом Богословской речь идет о банальном "ротозействе", а не о чем-то большем…

Я вот думаю, что произошло бы с депутатом, скажем, румынского парламента, если бы он предложил установить румынско-венгерский кондоминиум над Трансильванией, на территории которой проживают компактно два миллиона венгров, но которая является неотъемлемой частью Румынии?

Мне кажется, он бы немедленно перестал быть румынским парламентарием и давал бы показания добросовестному румынскому следователю…

Но Украина уникальная страна, где антигосударственная деятельность для многих людей является абсолютно безопасным, интересным и прибыльным занятием.

В Украине совсем нет сепаратизма, ведь за всю историю независимости ни одни гражданин не был осужден по соответствующей статье уголовного кодекса.

В Украине отдельным иностранцам, ведущим против нее подрывную деятельность, иногда запрещают въезд в страну. Утром запрещают, а вечером разрешают.

Тут можно создавать военизированные формирования, которые называют себя "казаками", разгуливают под государственным флагом другой страны и всячески демонстрируют свою враждебность к Украине.

Можно публично и демонстративно защищать интересы иностранных государств во вред Украине и не иметь по этому поводу никаких неприятностей.

Ну, разве будут у народного депутата, кандидата в президенты Украины Инны Богословской неприятности в связи с предложением поделить украинский город с Россией? Конечно, нет. Неприятности будут у Украины…

Чего же не разрушать, не рвать на части Украину, не вредить ей, если все эти действия, де-факто, реально ненаказуемы?

Любое государство существует до тех пор, пока оно способно себя защищать. Украина, а точнее, ее власти, вот уже 18 лет демонстрируют паралич здорового инстинкта самосохранения.

Когда на глазах у нации Тимошенко финансово уничтожает вооруженные силы (и трудиться в этом направлении ей осталось совсем немного), а нация молчит — то это очень плохой признак.

Но ведь подобная политика чревата катастрофой, а катастрофа поставит вопрос об ответственности. Особенно в этом контексте удивляет молчание национал-демократов и штатных патриотов в Верховной Раде, особенно тех из них, кто входит в состав БЮТ…

…И что интересно: реклама Богословской с призывом оттяпать у Украины один из ее регионов, коим является Севастополь, появились как раз за неделю до Дня Независимости…

Игорь Лосев, для Украинской правды