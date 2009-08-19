В Евпатории столкнулись гидроциклы

Два человека пострадали в результате столкновения водных мотоциклов в Евпатории.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии на воде поступила к спасателям накануне вечером.

В водный мотоцикл, где находился водитель-мужчина и пассажирка, врезался гидроцикл под управлением неизвестного мужчины. После столкновения гидроцикл скрылся.

Инцидент произошел на расстоянии 150-200 метров от берега, в разрешенном для массового отдыха на воде месте.

Пострадавшие мужчина и женщина от госпитализации отказались.

«Обстоятельства происшествия, форма собственности и номера водных мотоциклов устанавливаются», - отметили спасатели.