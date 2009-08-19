В Евпатории столкнулись гидроциклы
10:19, 19 августа 2009Крым
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Один после аварии смылся
Два человека пострадали в результате столкновения водных мотоциклов в Евпатории.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о происшествии на воде поступила к спасателям накануне вечером.
В водный мотоцикл, где находился водитель-мужчина и пассажирка, врезался гидроцикл под управлением неизвестного мужчины. После столкновения гидроцикл скрылся.
Инцидент произошел на расстоянии 150-200 метров от берега, в разрешенном для массового отдыха на воде месте.
Пострадавшие мужчина и женщина от госпитализации отказались.
«Обстоятельства происшествия, форма собственности и номера водных мотоциклов устанавливаются», - отметили спасатели.
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