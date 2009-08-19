Билборды часто незаконны
Чиновники получили предписания
Органы прокуратуры Крыма выявили многочисленные нарушения местной властью законодательства о рекламе.
"Рекламные конструкции устанавливаются без необходимых согласований, тексты зачастую не содержат перевода на государственный язык", - сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Алушты внесла предписания об устранение нарушений закона алуштинскому мэру, изобильненскому и маломаякскому сельским председателям, руководству предприятия «Крымтроллейбус».
Прокурор Симферопольского района внес добровскому сельскому председателю предписание об устранении нарушений закона.
В Ялта по требованию прокурора снесли 5 рекламных конструкций, отменили 45 разрешений на размещения рекламных носителей.