Билборды часто незаконны

Чиновники получили предписания

Органы прокуратуры Крыма выявили многочисленные нарушения местной властью законодательства о рекламе. "Рекламные конструкции устанавливаются без необходимых согласований, тексты зачастую не содержат перевода на государственный язык", - сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура Алушты внесла предписания об устранение нарушений закона алуштинскому мэру, изобильненскому и маломаякскому сельским председателям, руководству предприятия «Крымтроллейбус». Прокурор Симферопольского района внес добровскому сельскому председателю предписание об устранении нарушений закона. В Ялта по требованию прокурора снесли 5 рекламных конструкций, отменили 45 разрешений на размещения рекламных носителей.

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