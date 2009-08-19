Христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господнее.

Это один из 12 самых больших христианских праздников. В народе его еще называют Яблочный Спас.

В этот день, согласно библейским сказаниям, Иисус явил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразився: его лицо засияло, а одежда стала белой, "как свет". Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые разговаривали с Христом.

Сегодня праздник напоминает людям о необходимости изменяться духовно.

В этот день освящают яблоки и другие фрукты и овощи нового урожая и встречают осень.