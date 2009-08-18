Экстремал 36 раз поднялся на Митридат

Турист-экстремал Виктор Овчаров решил удивить керчан и гостей города, непрерывно поднимаясь вверх и спускаясь вниз по знаменитой Митридатской лестнице, ведущей на самую высокую точку над Керчью.

Виктор, которому, кстати, 56 лет, взяв лишь легкую сумку, в которой лежал фотоаппарат и ручка с листком для фиксации дистанции, на днях ровно в 8 утра начал восхождение на лестницу, состоящую из 428 ступеней.

Старт взял резво и дистанцию от флагштока на площади Ленина до обелиска Славы на вершине горы преодолевал за 14-15 минут. Потом вышло солнце, оно нещадно палило ходока, считавшего каждую ступеньку вверх-вниз. До трех часов дня экспериментатор фиксировал чек-пойнт каждые 17-18 минут.

Необычные восхождения заинтересовали продавцов сувениров на вершине горы. Они удивились эксперименту днепропетровчанина, вместе считали, сколько раз он появлялся наверху и даже согласились посторожить воду и вещи.

Туристы, курсирующие по лестнице в течение дня, тоже проявляли интерес к необычной идее покорения горы Митридата. Виктору встретилось несколько земляков и иностранная пара, которая пригласила его пешком пройтись по Америке.

Усталость дала о себе знать в четыре-пять часов дня: с этого времени у флагштока экстремал появлялся через 20-25 минут. Последний, 36-й, спуск он закончил в 19:38 и больше не смог себя заставить топать наверх.

Все равно Виктор Овчаров считает эксперимент удачным и приглашает смельчаков рискнуть побить его впервые установленный "митридатскай" рекорд: 15 тысяч ступенек. "Я преодолел не менее 3600 метров. Еще бы немного - и половина Эвереста", - смеется экстремал.

По материалам портала Керчь - это мой город