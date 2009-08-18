Дом Леси Украинки восстановили в Балаклаве
Строители говорят: в первозданном виде
|Вид на Балаклаву
Вместе с Домом Леси Украинки, как в городе называют этот дом, отстроены еще три памятника архитектуры.
Ранее эксперты пришли к заключению, что дом, в котором жила писательница, и еще три исторически-архитектурных сооружения, за долгие годы упадка превратились в руины, поэтому реставраторы их демонтировали.
Перед демонтажем специалисты тщательным образом обмеряли все архитектурные формы и элементы, сфотографировали их, а затем на основании этих и архивных данных воспроизвели дома.
Строители и реставраторы работали под присмотром представителей профильных государственных учреждений, историков и общественности.
Сегодня строители утверждают, что одно из самых красивых мест Балаклавы воспроизведено в первозданном виде.
На Доме Леси Украинки планируют установить мемориальную доску.