Евпатория из-за «халявных» пляжей ежегодно теряет миллион гривен

Общая площадь пляжей Евпатории составляет на сегодня 450 тыс. кв.м, и почти треть из них — 141 тыс. кв.м — находятся в ведении здравниц-льготников, которые не вносят в бюджет города ни копейки земельной платы, сообщает портал «Каламит» со ссылкой на данные Главного управления инвестиционной политики и внешнеэкономических связей горсовета.

Потери евпаторийской казны от такого недобора почти сопоставимы с нынешними доходами от приватизации объектов коммунальной собственности.

По подсчетам экономистов, если бы за «халявную» пляжную полосу поступала хотя бы арендная плата, ежегодная добавка в муниципальный бюджет составляла бы при нынешних тарифах около миллиона гривен, информирует портал Евпатории