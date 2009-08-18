Пол-Симферополя сутки будет без воды

Опять ремонт!

Ряд районов Симферополя на сутки останется без воды из-за ремонтных работ на Межгорном водопроводе. Воду отключат в 5 утра 19 августа. Как ожидается, без водоснабжения останутся улицы в районе площади Московской (ул. Киевская, Ростовская, Никанорова, Лизы Чайкиной, Гагарина, Семашко, Гайдара, Молодых подпольщиков), улицы Кечкеметская, Бородина, Глинки, Совхозная, проспект Победы, микрорайоны Свобода, ГРЭС, Молодежное, Агроуниверситет, Комсомольское, Белое, Каменка, Хошкельды, Давыдовка, Жигулина роща. Подачу воды планируется возобновить к 6-ти утра 20 августа, сообщает пресс-служба крымского Главка МЧС.

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