Хизбы находят лазейки в Украине

Сторонники запрещенной в ряде стран мира организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Партии исламского освобождения) ведут свою деятельность в Украине, маскируясь под адептов религиозных организаций.

Сегодня на пресс-конференции в Симферополе председатель Республиканского комитета Крыма по делам религий Владимир МАЛИБОРСКИЙ отметил, что «Хизб ут-Тахрир» в качестве партии в Украине де-юре легализована быть не может.

«В соответствии с законом о политических партиях в Украине, не может быть зарегистрирована партия, у которой имеется зарубежный центр», - пояснил он.

При этом, отметил эксперт, хизбы «находят лазейки под видом религиозных организаций», не указывая в уставных документах полную информацию о себе. «Но когда они проводят свои конференции, там уже совсем другие призывы», - сказал глава Рескомитета по делам религий.

МАЛИБОРСКИЙ отметил, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России, в США, в ряде арабских стран, а в Турции недавно были массовые аресты хизбов.

В целом, характеризуя религиозную ситуацию в Крыму, чиновник назвал ее стабильной.

В автономии на сегодня зарегистрированы уставы 1362 религиозных организаций, хотя еще 21 год назад было всего 37 зарегистрированных организаций. «Такого роста нет ни в одном регионе Украины. Естественно, в этом стремительном росте происходит и не всегда прогнозируемые ситуации, но самое главное то, что есть понимание как у лидеров религиозных организаций, так и у органов власти, чтобы ситуация была в рамках закона», - сказал председатель Республиканского комитета по делам религий.

Полуостров по-прежнему остается популярным местом у миссионеров. «Крым имеет особое место в туристичсеком плане, сюда прибывают и миссионеры, и служители, которые стараются найти здесь своих сторонников», - добавил МАЛИБОРСКИЙ.