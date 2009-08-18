Мину весом 500 кг подорвали в Крыму

Немецкую авиационную мину весом более 500 килограммов времен Великой Отечественной войны, найденную отдыхающим в море в курортном поселке Орджоникидзе в Крыму, уничтожили сегодня на полигоне.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, 16 августа турист нашел «похожий на торпеду предмет» в 10-ти метрах от берега. Отдыхающий обратился в МЧС.

Прибыла пиротехническая группа, в состав которой входили водолазы. Они обследовали предмет. Оказалось, что это авиационная мина времен войны, длиной 2 метра.

«Уничтожать такую находку на месте обнаружения было нельзя, так как вблизи находятся жилые объекты, а на пляже - люди, но и транспортировать ее из-за сложных погодных условий - море штормило - тоже не представлялось возможным, пришлось ждать до утра 18 августа», - отметили в МЧС.

Сегодня мину вытащили из воды, вывезли на полигон в районе поселка Багерово и уничтожили.