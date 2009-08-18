Катамаран с людьми унесло в море

Двух жителей Москвы, которые накануне вечером вышли в море на катамаране, ищут в районе города Судак в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, в 05.50 на поиски 20-летнего парня и 8-летней девочки отправились четыре катера.

Пропавших ищут 32 человека личного состава Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В воздух поднимался вертолет МЧС Ми-8. Оповещены пограничные войска.

В 9.47 на расстоянии 14 километров от берега в районе поселка Солнечногорское обнаружен катамаран. Людей на нем не оказалось.

Поисковые работы вдоль береговой полосы и в акватории продолжаются.

«В настоящий момент ведутся переговоры с Минтрансом, чтобы проводились поиски с проходящих в этом районе судов», - отметили в МЧС.