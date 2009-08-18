Катер опять наехал на курортника

Турист из российского города Орел во время купания в море травмирован винтом катера. Инцидент произошел в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, информация о происшествии поступила к спасателям накануне вечером.

Парень, 1987 года рождения, был ранен на расстоянии 800 метров от берега в курортном селе Песчаное.

Дежурные водолазы оказали туристу помощь. Он доставлен в больницу с диагнозом "рваная рана ноги".

13 августа жителя Москвы травмировал катер в Евпатории.

16 августа жителя Харькова тяжело травмировал винт отходящего от берега катера в сакском селе Морское на западном побережье Крыма.