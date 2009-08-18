Прогноз погоды в Украине на среду

В среду в Украине существенных осадков не ожидается, лишь ночью в северных областях и в Карпатах местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°, в западных областях 8-13°; днем 20-25°, в южной части и восточных областях 27-32°, на высокогорье Карпат 13-18°.

В Киевской области в среду ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 21-23°.